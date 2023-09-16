На Ставрополье открыли учебный центр подготовки инженерных кадров

Практическую часть студенты будут осваивать в производственных цехах

СТАВРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Образовательный центр, где будут готовить специалистов в области наноэлектроники, инфокоммуникационных технологий и систем связи, открыли в Ставропольском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета.

"Предприятия Ставропольского края наращивают объем выпуска продукции военного назначения в соответствии с поручениями президента России. Также сегодня крайне востребована подготовка высококвалифицированных кадров для оборонно-промышленного комплекса. С этой целью радиозаводом "Сигнал" совместно с СКФУ создан новый образовательный центр по модели "университет - предприятие", - сказал полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка.

Как отметили в вузе, созданная совместно с радиозаводом "Сигнал" кафедра в составе Учебного центра имеет три направления подготовки: "инфокоммуникационные технологии и системы связи", "электроника и наноэлектроника", "конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". Студенты старших курсов СКФУ будут осваивать профессиональные компетенции в аудиториях в рамках лекционных и семинарских занятий, а практическую часть - в производственных цехах предприятия.

"Преимуществом такой формы подготовки является шаговая доступность к реальному производству. Студенты в процессе обучения смогут принимать участие в решении текущих производственных задач. Уверен, что такое партнерство университета и завода даст новый качественный прорыв в подготовке инженерных кадров", - обратил внимание ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

В пресс-службе также добавили, что сотрудники предприятия могут участвовать в разработке образовательных программ и курсов, проводить стажировки для студентов, заключать договоры на целевое обучение, курировать исследовательские и дипломные работы обучающихся.