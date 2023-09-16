В Праге прошел многотысячный антиправительственный митинг

Участники акции обвинили власти в ухудшении экономической ситуации в Чехии

ПРАГА, 16 сентября. /ТАСС/. Митинг под лозунгом "Чехия против правительства" прошел на Вацлавской площади в центре чешской столицы. Представители полиции проинформировали журналистов, что в нем приняли участие "тысячи человек", организаторы сообщили о присутствии на нем десятков тысяч активистов.

Ораторы, выступившие на митинге, обвинили власти в ухудшении, по их мнению, экономической ситуации в Чехии. Они утверждали, что правительство пренебрегает интересами жителей республики и призывали профсоюзы страны присоединиться к протестам. Звучала критика кабмина за поддержку Украины. Резкие высказывания были адресованы Евросоюзу.

После завершения митинга часть его участников направилась по центральным улицам столицы к зданию чешского министерства внутренних дел. Пресс-секретарь полиции Ян Данек проинформировал, что во время акции протеста были приняты "стандартные меры безопасности". Во время митинга был задержан гражданин на одежде которого была эмблема с символом запрещенной в республике ЧВК "Вагнер". Он подозревается в совершении уголовного преступления по статье "одобрение и оправдание геноцида".

Организатором акции протеста выступила внепарламентская партия "Право, Уважение, Профессионализм", строящая свою программу на критике властей Чехии. Состоявшийся протест стал первым после завершения летнего периода отпусков. Он собрал значительно меньшее число участников, чем предполагали ранее организаторы, прогнозировавшие, что смогут вывести до 100 тыс. человек на Вацлавскую площадь.