В Болгарии прошел первый международный собор "Друзей России"

В форуме приняли участие несколько тысяч человек

КАЛОФЕР /Болгария/, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Первый международный и 18-й национальный собор "Друзей России" прошел в местечке Паниците в районе города Калофер в Болгарии. Как передает корреспондент ТАСС, в форуме приняли участие несколько тысяч человек из разных уголков Болгарии и 10 стран мира, многие из них прежде учились или работали в России, также приехали россияне, постоянно живущие или работающие в Болгарии.

Организатором мероприятия стало Международное движение русофилов (МДР) и их болгарские коллеги вместе с администрацией Калофера. Приветствия его участникам направили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и другие официальные лица.

"С удовлетворением констатирую, что. невзирая на молодой возраст, МДР [движение было учреждено в марте] начинает реализовывать интересные начинания, в том числе мероприятия в поддержку фундаментальных принципов международного права, прежде всего Устава ООН. Рассчитываю, что встречи, подобные сегодняшней, будут проводиться на регулярной основе. Это позволит неравнодушным гражданам многих государств, нашим соотечественникам объединить усилия в защиту российского гуманитарного присутствия на международной арене", - отметил Лавров.

"Русофилия - эта прямая противоположность русофобии, движение "за", а не "против", и именно поэтому за ним будущее. Вы делаете большое и важное дело, и девиз Собора "С Россией в сердцах!" в полной мере отражает чувства подвижников, собравшихся в эти дни в Болгарии, на родине поэта Христо Ботева", - написал участникам форума Косачев.

Вместе с Россией

"Доволен, что, несмотря на мощное противостояние и попытки помешать проведению первого международного собора русофилов, у нас все получилось. Более 5 тыс. гостей форума прибыли в Калофер со всей Болгарии и еще 10 стран мира, - отметил в интервью ТАСС президент МДР Николай Малинов. - Сам факт, что мы проводим событие под лозунгом "С Россией в сердцах!" и имеем большое количество участников, дорого стоит. В эти нелегкие время наши участники открыто заявили о том, что они гордятся дружбой с Россией, любят русский народ и готовы быть вместе с Россией. Именно в этом наша сегодняшняя победа".

"Дух братства с Россией, несмотря на усилия многих должностных лиц расколоть общество и оттолкнуть болгар от россиян, в Болгарии по-прежнему жив. Русофилы говорят - давайте быть братьями, и это самое главное на нынешнем событии", - подчеркнул почетный гость форума Николай Бабурин. "Хотелось бы, чтобы в странах, имеющих исторические связи с России, окрепли позиции людей, выступающих за взаимопонимание. Хочется, чтобы быстрее закончился кризис на Украине, но закончился не любой ценой, а победой духовно-нравственных традиционных ценностей. Ради этого мы живем и работаем", - дополнил он, отвечая на вопросы.

Очень тепло участники собора встретили посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову, говорили слова признательности, подчеркивали, что они верят и поддерживают Россию и весь русский народ в нынешнее сложное время. "Движение русофилов нацелено на борьбу с русофобией, с отменой русского языка, русской культуры и искусства. Мне было приятно видеть людей, которые приехали на первое подобного рода событие из Австрии, Франции, Швейцарии, Турции, Кипра и других стран. Это очень символично. Ведь они приехали в страну, где много русофилов - патриотов Болгарии, которые хорошо помнят свои исторические корни и не хотят отказываться от своего прошлого, которые верят России. Международный форум русофилов - это очень хорошее начало работы МДР", - подчеркнула дипломат.

Несмотря на сложности с подготовкой форума, встреча друзей прошла в праздничной и доброжелательной атмосфере. Для ее участников был устроен концерт, на котором звучали песни известных российских и болгарских авторов. Организована ярмарка сувениров с российской символикой. Гости форума охотно фотографировались, обменивались адресами и телефонами, договаривались о будущих встречах.

Представители Международного движения русофилов сообщили о планах пригласить в следующем году в Болгарию на новый собор делегации всех стран, входящих в организацию.