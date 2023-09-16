Обама призвал найти правильное решение в связи с забастовкой рабочих автопрома

Около 13 тыс. работников трех автомобильных предприятий в Детройте ранее прекратили производство

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США демократ Барак Обама прокомментировал забастовку работников трех автомобильных предприятий в Детройте (штат Мичиган), призвав найти "правильное решение".

"14 лет назад, когда три крупнейших автопроизводителя боролись за то, чтобы остаться на плаву, моя администрация и американский народ помогли им. То же самое сделали и рабочие UAW [объединенный профсоюз рабочих автомобилестроительной промышленности США], пожертвовавшие зарплатой и льготами, чтобы помочь компаниям встать на ноги, - отметил Обама в соцсети X (ранее Twitter). - Теперь, когда компании получают серьезные прибыли, пришло время для тех же самых рабочих поступить правильно, чтобы отрасль могла стать более сплоченной и конкурентоспособной, чем когда-либо ранее".

Ранее около 13 тыс. работников трех автомобильных предприятий в Детройте прекратили производство и объявили забастовку. До этого представители профсоюза, объединяющего работников ряда американских автогигантов, заявляли о возможности проведения массовой забастовки в этом году, если не удастся достичь договоренности с компаниями относительно условий найма сотрудников. Это грозит США серьезным экономическим ущербом. По данным телеканала CNN, члены профсоюза требуют повышения зарплат, предоставления льгот, улучшения пенсионных программ и других условий.