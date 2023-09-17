В шести округах Москвы появятся 10 крытых велопарковок

Каждый такой паркинг вмещает в себя 36 велосипедов и 20 самокатов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. В шести округах столицы появятся 10 крытых велопарковок до конца 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"В шести округах Москвы до конца года появятся новые крытые парковки для велосипедов и самокатов. Установим 10 крытых велопарковок нового типа, где транспорт можно оставить в безопасности. Один такой паркинг вмещает в себя 36 велосипедов и 20 самокатов", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что на стене каждой парковки будет указана подробная инструкция, как установить свой велосипед на верхний ярус. "Их (данных парковок - прим. ТАСС) плюсы: круглогодичный бесплатный сервис, видеонаблюдение 24/7, вход только по зарегистрированной карте "Тройка", - заключили в ЦОДД.