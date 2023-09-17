В "Фобосе" рассказали о погоде в России в конце сентября

Сотрудник центра Евгений Тишковец сообщил, что антициклон принесет в Россию субтропическую жару

МОСКВА 17 сентября. /ТАСС/. Теплая погода будет преобладать в Центральной России на протяжении следующей недели. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Антициклон-трансформер принесет в Россию небывалую за столетие субтропическую жару. <...> Показания термометров повысятся в понедельник до плюс 16-21, во вторник - до плюс 17-22. В среду немного похолодает, и без кратковременного дождя не обойдется, после полудня не выше плюс 15-20", - говорится в сообщении.

Тишковец добавил, что в пятницу воздух может прогреться до плюс 26 градусов, а к выходным - до плюс 27. Он также отметил, что при таких обстоятельствах в столице может быть побит температурный рекорд 99-летней давности, когда в Москве зафиксировали плюс 25,4 градуса.

Синоптик также подчеркнул, что в последние дни сентября температура резко опуститься и будет составлять от 4 до 9 градусов выше нуля по ночам и до плюс 15 днем.