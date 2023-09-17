В Уфе стартовал I Международный геологический чемпионат с участием 20 команд

Среди направлений геологических соревнований - палеонтология, геохимия, гидрология, радиометрия, минералогия и петрография, построение геологических разрезов, шлиховое опробование

ТАСС, 17 сентября. Церемония открытия I Международного геологического чемпионата "ГеоВызов" состоялась в Уфе. В нем принимают участие 20 команд из России и Казахстана, сообщается в телеграм-канале Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

"Сегодня мы все собрались в самом сердце Республики Башкортостан, в регионе нашей великой страны, который славится своим гостеприимством, природными богатствами и уникальностью геологических разрезов. Я от всей души благодарю коллег из республики за поддержку нашего первого чемпионата, вклад в реализацию отраслевой молодежной политики и, конечно, в воспитание будущих специалистов для стратегической отрасли российской экономики - недропользования", - приводятся слова руководителя агентства Евгения Петрова. Отмечается, что участие в чемпионате принимают 20 команд из России и Казахстана.

Петров выразил надежду, что в последующие годы международная команда чемпионата будет приумножаться и у участников появится возможность обогатиться новыми знаниями и перенять подходы к изучению нашей планеты у коллег из других государств. Церемония открытия продолжилась праздничным концертом с участием народных ансамблей, вокально-хореографических и эстрадных студий, а также народных исполнителей.

Как ранее сообщало Федеральное агентство по недропользованию, чемпионат станет уникальной площадкой для повышения уровня знаний и приобретения практических навыков у будущих специалистов, популяризации отраслевых специальностей и карьерных треков, формирования связей между участниками разных стран. Среди направлений геологических соревнований - палеонтология, геохимия, гидрология, радиометрия, минералогия и петрография, построение геологических разрезов, шлиховое опробование. Организаторами чемпионата выступили Роснедра и правительство республики Башкортостан.

Чемпионат будет проходить до 22 сентября.