Брянск принял участие во Всероссийской эстафете Вечного огня

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что частица Вечного огня побывала еще в двух населенных пунктах области - в Карачеве, первом освобожденном городе региона, и в Городе партизанской славы Дятьково

БРЯНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Торжественная передача частицы Вечного огня, зажженного у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, прошла в воскресенье в Брянске в ходе Всероссийской эстафеты Вечного огня. Событие приурочено к 80-летию освобождения Брянской области от оккупации в годы Великой Отечественной войны, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"В год 80-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков Брянская область принимает участие во Всероссийской эстафете Вечного огня, который был зажжен от огня Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Сегодня частицу Вечного огня передали Городу воинской славы Брянску", - написал он.

В пятницу и субботу частица Вечного огня побывала еще в двух населенных пунктах Брянской области - в Карачеве, первом освобожденном городе региона, и в Городе партизанской славы Дятьково, откуда Вечный огонь прибыл в Брянск, рассказал губернатор.

Богомаз назвал эстафету Вечного огня символом великой гордости за подвиг народа, освободившего мир от фашизма. "Это дань памяти и уважения всем защитникам нашей Родины, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, в тылу", - написал он.

В регионе 16-18 сентября проходят памятные мероприятия в честь 80-летия освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация области началась в октябре 1941 года и продолжалась до сентября 1943 года. На территории области действовало 139 партизанских отрядов, участниками партизанского движения стали более 60 тысяч человек.