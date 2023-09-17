В Израиле оппозиция провела новую волну митингов и объявила о начале "года демократии"

Протестные митинги проходят в стране уже 37 недель подряд

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сентября. /ТАСС/. Новая волна массовых акций протеста против правительства Биньямина Нетаньяху и проводимой им судебной реформы прошла в воскресенье вечером в Израиле. Крупнейшая демонстрация состоялась в Тель-Авиве, передает корреспондент ТАСС.

Протестные митинги проходят в Израиле уже 37 недель подряд. Традиционно свои акции израильская оппозиция проводит по субботам, но в этот раз организаторы перенесли демонстрацию на воскресенье в связи с праздником Рош ха-Шана (Новый год по еврейскому календарю), который в этом году отмечается с 15 по 17 сентября. По случаю праздника по просьбе организаторов многие участники митинга пришли в белой одежде, а сама акция прошла под лозунгом "Год победы демократии".

Демонстранты прошли маршем по центру Тель-Авива и пронесли по главному бульвару города огромное полотно с репродукцией свитка Декларации независимости Израиля. По словам организаторов, это сделано в знак протеста против попыток правящей коалиции подорвать демократические основы государственности, заложенные в этом документе.

По окончании шествия и последовавшего за ним митинга оргкомитет призвал всех желающих отправиться в тель-авивский международный аэропорт Бен-Гурион, откуда в ближайшие часы должен вылететь самолет Нетаньяху, направляющегося с визитом в США. По словам активистов, в аэропорту они хотят еще раз выразить премьеру протест против попыток "установить в стране диктатуру".