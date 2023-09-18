В Забайкалье пострадавшим от паводков семьям начали выплачивать компенсации

Выплаты получат жители Нерчинского, Балейского, Сретенского, Чернышевского, Шелопугинского, Дульдургинского и Читинского районов, а также городов Чернышевск, Шилка и Чита

ЧИТА, 18 сентября. /ТАСС/. Компенсации семьям, пострадавшим от паводков в 2021-2022 годах, начали выплачивать в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на вице-премьера правительства Игоря Дубровина.

"Всего из бюджета края до министерства доведено 270,9 млн рублей. Деньги получат 124 семьи, пострадавшие от ЧС в 2021 году, и 41 - в 2022. Кроме того, мы ожидаем поступления финансирования в размере порядка 541,9 млн рублей из федерального бюджета. Они также будут доведены до 241 пострадавшей в ЧС семьи", - приводятся в сообщении слова Дубровина.

Выплаты получат жители Нерчинского, Балейского, Сретенского, Чернышевского, Шелопугинского, Дульдургинского и Читинского районов, а также городов Чернышевск, Шилка и Чита.

Из-за масштабных паводков в 2021 году в Забайкальском крае пострадало имущество более 13 тыс. человек в 48 населенных пунктах, общая сумма ущерба составила 5,9 млрд рублей. После сильных дождей в Забайкалье в 2022 году подтопленными оказались 15 населенных пунктов и 21 дачное товарищество в шести районах края. От стихии пострадало более 1,7 тыс. домов, общая сумма ущерба региону составила 1,8 млрд рублей.