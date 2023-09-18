В России с 18 сентября стартует неделя БДД по проблеме детского травматизма на дорогах

В мероприятиях примут участие деятели культуры и спорта, популярные блогеры, представители общественных, молодежных и волонтерских организаций

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Неделя безопасности дорожного движения, посвященная профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пройдет в России с 18 по 22 сентября. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

"Госавтоинспекция совместно с Министерством просвещения России традиционно проводит неделю безопасности дорожного движения в первый месяц учебного года, когда дети после каникул заново приспосабливаются к условиям интенсивного городского движения, а риск роста количества ДТП с их участием особенно высок", - сказал собеседник агентства.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что каждый раз программа мероприятий этой акции готовится с учетом актуальной ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом. Предварительно анализируются общие тенденции, факторы и причины аварийности с участием несовершеннолетних. "По итогам восьми месяцев отмечен рост показателей аварийности с участием детей-пассажиров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких происшествий выросло на 5,3%, число погибших - на 8,3%, раненых - на 5,4%", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем зафиксировано сокращение на 6% числа погибших в ДТП детей-пешеходов при одновременном увеличении на 4,8% количества ДТП и числа раненых детей-пешеходов. Аналогичная ситуация в динамике аварийности с участием детей-велосипедистов. Так, по данным официальной статистики аварийности, при уменьшении на 42,9% числа погибших детей, возросло на 1,9% количество ДТП и на 3,5% - число раненых юных велосипедистов.

В Госавтоинспекции отметили, что особую обеспокоенность вызывает рост показателей аварийности с участием детей-пассажиров из-за нарушений водителями правил их перевозки. "Это очень тревожная тенденция. И она, безусловно, учитывалась при составлении плана мероприятий недели безопасности дорожного движения", - подчеркнули в Госавтоинспекции МВД России.

План мероприятий

В Госавтоинспекции рассказали, что в рамках акции по всей стране пройдут просветительские мероприятия по безопасности дорожного движения. Местом их проведения станут образовательные, досуговые и спортивные организации, а также места массового пребывания детей.

"Разнообразие площадок и форматов, предусмотренных программой недели безопасности дорожного движения, направлено на то, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию - родителей, педагогов, детей. Большинство обучающих мероприятий для детей пройдут в игровой форме. Будет много веселых конкурсов, викторин и флэшмобов. Агитбригады ЮИД (юные инспекторы движения - прим. ТАСС) выступят со специально подготовленными программами", - рассказали в ведомстве.

Также в Госавтоинспекции отметили, что в мероприятиях примут участие известные деятели культуры и спорта, популярные блогеры, представители общественных, молодежных и волонтерских организаций.

"Обеспечение безопасности детей на дорогах - наша приоритетная задача. Решить ее можно, только объединив усилия органов государственной власти и широкой общественности. В профилактической работе эффективны все инструменты, главное - действовать своевременно и активно на каждом из уровней", - заключили в Госавтоинспекции.