В России летом увеличилось число случаев гибели детей при пожарах в жилых домах

Количество происшествий выросло на семь по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Число детей, погибших при пожарах в жилых домах летом 2023 года в РФ, выросло по сравнению с 2022 годом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Количество случаев детской гибели на пожарах выросло на семь (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). В большинстве случаев дети погибали, находясь дома одни, без присмотра родителей", - сказали в МЧС.

Всего за лето в России произошло 84,4 тыс. пожаров, из них в жилом секторе - 12,9 тыс. В огне погибли 830 человек, включая 48 детей. Другие показатели значительно снизились.

Около половины всех пожаров произошли из-за неисправного электрооборудования, треть - из-за неосторожного обращения с огнем.