Школьникам Подмосковья расскажут о технологиях искусственного интеллекта

На первом занятии участникам проведут лекцию о том, как меняется окружающий мир под воздействием искусственного интеллекта

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Новый сезон всероссийского проекта "Урок цифры" стартует в Московской области. Первое занятие о технологиях искусственного интеллекта пройдет с 18 сентября по 8 октября, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

"Для учеников 1-11-х классов стартует очередной сезон проекта "Урок цифры". Наши школьники с удовольствием проходят занятия, потому что в простой и доступной форме получают знания о самых современных технологиях, знакомятся с IT-профессиями, учатся применять навыки на практике. На первом уроке ребята увидят, как меняется окружающий мир под воздействием искусственного интеллекта", - приводятся слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник.

Занятия состоят из видеолекции и интерактивного тренажера. С героями "Урока цифры" можно отправиться на фабрику игрушек, современную ферму и в медицинский центр и узнать об ИИ-технологиях и новых профессиях. Материалы подобраны так, чтобы обучение было интересным для школьников любых возрастов: 1-4-х, 5-7-х или 8-11-х классов. Пройти занятие можно с любого удобного устройства, понадобится только доступ в интернет.

В августе Московскую область отметили на федеральном форуме "Цифровая эволюция - 2023". Инициаторами Всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" являются Минпросвещения России, Минцифры России и АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.