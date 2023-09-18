В Москве высадят около 15 млн тюльпанов на клумбах

Перед высадкой цветов уберут отцветшие однолетники, проведут прополку, рыхление и удобрение земли

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Специалисты планируют высадить около 15 млн разных сортов тюльпанов на московских клумбах. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты комплекса городского хозяйства в октябре проведут работы по высадке около 15 млн тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. После высадки цветники задекорируем разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы от сильных морозов. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тыс. кв. м. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Отмечается, что запланирована высадка разных сортов тюльпанов, среди них - "Стронг голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял вирджин" и "Шуга лав" нежно-розового оттенка.

Перед высадкой тюльпанов подготовят клумбы: уберут отцветшие однолетники, проведут прополку, рыхление и удобрение земли.