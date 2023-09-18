В Москве объем платных услуг за семь месяцев вырос на 9%

Второе место по росту оборота в январе-июле продемонстрировал сектор культуры и спорта: на 16,8% - до 64,3 млрд рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Оборот платных услуг, которые оказываются населению Москвы, вырос на 9% с января по июль и составил почти 1,8 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Объем платных услуг, оказанных населению Москвы, с января по июль 2023 года составил почти 1,8 трлн рублей, что на 9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах. <…> Сфера платных услуг населению уверенно чувствует себя в нынешних экономических условиях, не испытывая давления из-за санкций и ограничений. Это позволяет столичным предпринимателям осваивать новые ниши и динамично развиваться. Лучшую динамику показал сектор транспортных услуг, оборот которого в сопоставимых ценах вырос на 20% - до 583,9 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что сфера транспорта восстанавливается после ограничений авиаперевозок весной прошлого года на фоне санкций, которые вызвали снижение международных пассажиропотоков, пояснил заместитель мэра.

По данным департамента экономической политики и развития Москвы, второе место по росту оборота в январе-июле продемонстрировал сектор культуры и спорта: на 16,8% - до 64,3 млрд рублей. Увеличение спроса связано с тем, что люди стали уделять больше внимания активному образу жизни и саморазвитию, а также с ростом онлайн-форматов, которые делают эти услуги более доступными - от покупки билетов до проведения лекций и тренировок.

"Третье место заняли гостиницы и туристические компании, увеличившие объемы продаж на 12,1% - до 68,6 млрд рублей. Прирост наблюдается прежде всего за счет внутреннего въездного туризма. Сфера образования прибавила 11%, до 131,6 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.