В рамках "Разговоров о важном" школьникам предложат выбрать президента сказочной страны

Ученики также поделятся своим мнением, почему проголосовали за того или иного кандидата

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Внеурочное занятие "Разговоры о важном" 25 сентября будет посвящено 30-летию избирательной системы России, ученикам 1-4-х классов предстоит выбрать президента сказочной страны. Об этом говорится в материалах к уроку.

"Цель занятия: формировать общие представления обучающихся о правах и обязанностях гражданина в современном обществе; раскрыть особенности избирательной системы в России, способствовать осознанию значения выборов в жизни человека <...>, создание условий для активного познания социальной действительности, воспитание правовой культуры", - говорится в материалах.

В начале урока школьникам планируется показать видеообращение председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой.

Далее школьникам предстоит выбрать президента из пяти кандидатов, а учитель вместе со счетной комиссией из двух или трех учеников проводят подсчет и определяют результат голосования. Позже ученики делятся своим мнением, почему проголосовали за того или иного кандидата.

О кандидатах

Среди кандидатов в президенты сказочной страны: Карабас-Барабас, который обещает избирателям "большую сцену и хорошую зарплату", а также Золушка, которая призывает преобразить жизнь трудолюбием и взаимопомощью. "Семейный очаг должен согревать каждую семью", - говорится в презентации Золушки.

Кандидат Лиса Алиса обещает построить идеальный город. "По всей стране будут созданы поля чудес. А там игровые автоматы, в которых вы сможете увеличить свой капитал во много раз. Долой тяжелый труд, мы живем, чтобы отдыхать", - говорится в презентации.

Кандидат Баба Яга в своей презентации обещает, что принесет волшебство в каждый дом. "Я и лешего заставлю работать, а здоровое питание у нас будет благодаря волшебной печке и молочной речке с кисельными берегами, а также пряничному домику и яблоне", - говорится в презентации. Винни-Пух в своей предвыборной кампании говорит, что у него дружная команда, и он "все достанет и со всеми договорится". Каждому избирателю он обещает горшочек с медом и воздушный шарик.