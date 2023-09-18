Патриарх Кирилл назвал уникальным опыт строительства храмов в Москве

Предстоятель РПЦ поставил город в пример западным странам

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "совершенно уникальным явлением" строительство новых храмов в Москве, поставив в этом российскую столицу в пример западным странам. Предстоятель Русской православной церкви принял участие в церемонии инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале "Зарядье".

"Нигде в мире сейчас не строятся сотни храмов, нигде, [а] в Москве строятся. И мы так скромно поставили задачу: построить 200, а сейчас совершенно очевидно, что их будет гораздо больше. И, опять-таки, не потому, что кто-то сверху приказывает, а потому что это реальная потребность людей. И как замечательно, что в таком мегаполисе, в столице сверхдержавы, именно такой духовный настрой у нашего народа. <...> Это строительство новых храмов - совершенно уникальное явление", - сказал патриарх, выступая на церемонии.

Он отметил, что с таким духовным настроем Россия непобедима, потому что "побеждает нация в первую очередь силой духа". Касаясь ситуации на Западе, патриарх заметил, что там "даже духовные лидеры как бы уже похоронили свое служение", поскольку "секулярное западное безбожное общество уделило им маленький такой сектор бытия, и они согласились с этой ролью".

Предстоятель РПЦ также выразил благодарность Сергею Собянину за плодотворное сотрудничество с церковью. "Вы никогда не вмешивались в церковные дела, вы никогда не обнаруживали какого-то политического патернализма в отношении церкви, вы всегда уважали тот статус, который имеет наша церковь - как с одной стороны отделенная от государства, но не отделенная от своего народа. Наше с вами взаимодействие никогда не омрачалось каким-то глухим непониманием или подозрительностью", - сказал патриарх.