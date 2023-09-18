Российскую кругосветку Russian Ocean Way продолжат не позднее конца октября

Как сообщил руководитель экспедиции Евгений Ковалевский, покинуть Австралию в это время необходимо в связи с началом сезона ураганов

ТАСС, 18 сентября. Участники российской кругосветной экспедиции Russian Ocean Way, катамаран которых утонул после нападения акул, планируют покинуть Австралию и продолжить путешествие не позднее конца октября. Об этом руководитель экспедиции Евгений Ковалевский сообщил журналистам во время телемоста ТАСС Москва - Сидней.

Экспедиция "По пути русских кругосветных мореплавателей" стартовала в 2021 года из Кронштадта. В начале сентябре этого года недалеко от Австралии на надувной катамаран путешественников напали акулы. Экипаж спасли, но участники кругосветки остались без судна и оборудования.

"Я думаю, что абсолютно понятно будет через месяц. Мы должны покинуть берега Австралии не позднее <...> конца октября, потому что там начинается сезон ураганов, и мы тогда уже встрянем", - сказал он.

По словам капитана экипажа Станислава Березкина, на поиск нового судна и оформление документов у них есть около двух-трех недель. Чтобы продолжить путешествие, экипажу требуется около 10 млн рублей. Собрать их планируют не только за счет пожертвований граждан, меценатов и партнеров, но и грантов. "В принципе это подъемно <...>. Не падаем духом совершенно, ожидания светлые очень", - сказал Ковалевский.

Продолжить кругосветку участники экспедиции планируют на парусной яхте длиной около 10-11 метров. По их словам, они уже нашли подходящие варианты. Это будет судно, рассчитанное на четырех человек. Сейчас экипаж намерен взять с собой двух австралийцев, а ранее с ними путешествовали бразильцы, аргентинцы и чилийцы.

О кругосветке

Станислав Березкин (Новосибирск) и Евгений Ковалевский (Томск) начали свою экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей", проходящую под эгидой Томского отделения Русского географического общества (РГО), 1 июля 2021 из Кронштадта. Она проходит по тем же маршрутам, которыми когда-то следовали Иван Крузенштерн (1770-1846), Федор Литке (1797-1882) и Фаддей Беллинсгаузен (1778-1852). Общая протяженность маршрута - около 35 тыс. морских миль.

28 февраля путешественники начали пересекать Тихий океан, где потерпели крушение и потеряли тримаран. Для продолжения экспедиции они использовали похожее судно - парусный надувной катамаран, который был сконструирован тем же человеком, что и тримаран.