Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей в Москве

Работы завершили на год раньше срока

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по транспортной развязке на пересечении МКАД с Липецкой улицей на юге Москвы. Реконструкция дорожного объекта была завершена на год раньше срока.

"Очень масштабный, крупный, важный объект. Новая развязка на пересечении с Липецкой улицей и МКАД, по сути дела, новые "южные ворота" Москвы с выходом на трассу М-4 "Дон". Развязка улучшит транспортную доступность Бирюлева Западного, Восточного, близлежащих районов Подмосковья - всего это около полумиллиона человек. Кроме того, конечно, улучшит транспортную ситуацию на МКАД в этом районе - если сейчас посмотреть на карту, здесь все "красное", самые основные пробки Москвы здесь. <...> Развязка, которую мы запускаем на год раньше, решит эти проблемы в значительной степени", - сказал мэр.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, реконструкция Липецкой развязки является частью программы модернизации МКАД, в рамках которой будут реконструированы или построены заново более 20 развязок на пересечении с вылетными магистралями и крупными улицами столицы. Кроме того, этот проект завершает многолетний комплекс работ по улучшению условий дорожного движения в Бирюлеве и примыкающих к нему районах юга Москвы. Так, ранее была реконструирована Липецкая улица, построена связка Липецкой улицы с улицей Подольских Курсантов и Варшавским шоссе, открыта новая развязка на пересечении МКАД с улицей Подольских Курсантов.

Пересечение МКАД с Липецкой улицей ранее представляло собой классическую развязку клеверного типа. Реконструкция была начата в мае 2021 года. Проект предусматривал замену устаревшего сооружения на современную развязку с направленными съездами, а также реконструкцию МКАД между 26-м и 31-м км - участка от МСД до Каширского шоссе. Всего в рамках проекта построено 6,8 км дорог, включая семь искусственных сооружений.

В пресс-службе также рассказали, что с 2012 года было построено или реконструировано 20 развязок МКАД с общей протяженностью дорог свыше 170 км. Среди них развязки с Ленинградским шоссе, с Волгоградским проспектом, с Мичуринским проспектом и многие другие.

Реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетов развития транспортной системы Москвы.

Помимо реконструкции самих развязок проводятся комплексные мероприятия по расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос, а также по развитию прилегающей улично-дорожной сети.