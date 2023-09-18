В Москве представили мобильное приложение проекта "Хорошие новости"

В приложении можно создать кабинет и подстроить контент под свои интересы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мобильное приложение проекта "Хорошие новости", где публикуются позитивные новости о России и россиянах, стало доступно на RuStore. Об этом сообщил руководитель интернет-проекта Илья Федоров на пресс-конференции в ТАСС.

"В 12 часов дня наше приложение появилось на RuStore. Очень надеемся, что появится в будущем и на других площадках. Уже сейчас все пользователи Android, которые уже установили RuStore, могут его скачать", - сказал Федоров, отметив, что создание приложения было поддержано Общественной палатой (ОП) РФ.

Он напомнил, что сам проект "Хорошие новости" существует в интернете уже четыре года. За это время он собрал более 5 тыс. различных новостей и видеороликов, завоевав признание около 3 млн читателей. "Это количество репостов, лайков и комментариев, которые определяют реакцию на сообщения, и ним стало понятно, что люди чаще выбирают новости с позитивным контентом, после чего решено было сделать отдельное мобильное приложение", - сказал Федоров.

Пользователь может создать в приложении кабинет и подстроить контент под свои интересы. "То есть человек может выбрать темы, которые будут для него актуальны, и получать по ним подборку новостей: культура, спорт, общественная деятельность - тем много, они различные. Есть блоки по регионам, по вкусам и предпочтениям", - сказал Федоров.

Федоров пояснил, что пользователи смогут делиться понравившимся контентом в российских соцсетях, а также участвовать в различных мероприятиях и создавать свой позитивный контент по заданиям, которые получат в этом приложении. "Также можно приглашать по ссылкам друзей, включать в активности, совместно и индивидуально получать призы", - сказал он.

Подарки за активность

Пользователи смогут получать различные поощрения за баллы, начисляемые за активность. "Баллы будут накапливаться с минуты, как человек загрузил приложение и зарегистрировался. Дополнительные баллы можно будет заработать на офлайн и онлайн мероприятиях", - сказал Федоров. Рейтинг участников будет формироваться по количеству баллов.

С 18 сентября по 18 октября пройдет пилотный проект, в рамках которого определят самых активных пользователей. "Первую тысячу активных победителей этот пилотного проекта определим. Помимо заработанных баллов, каждый пользователь сможет пройти специальный опрос и оценить удобство мобильного приложения. Определим, насколько оно интересно и удобно, какие новости наиболее интересные", - сказал Федоров.

По его словам, к проекту присоединилось большое количество партнеров, которые предоставят призы и поощрения для самых активных пользователей. "Это определенные активности, которые людям не всегда доступны, но им было бы интересно попробовать. Например, это может быть личная встреча с теми или иными общественными или государственными деятелями, участие в образовательных курсах, лекциях, мастер-классах, подарочные наборы. Будут и путевки в те или иные места, которые просто так недоступны", - сказал Федоров.