"Газпром нефть" запустила новый цикл грантового конкурса социнициатив жителей регионов

Победителей проекта определят в феврале 2024 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" запустила новый цикл конкурса социальных инициатив, в котором смогут принять участие жители и общественные организации в регионах деятельности компании: Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Омской, Тюменской, Томской и Оренбургской областях. Победители смогут получить от компании грант на реализацию их идей.

Ключевые направления грантового конкурса - создание комфортной среды для жизни, образование, экология, спорт и культура народов Севера. Главным критерием получения гранта является актуальность и польза инициативы для местных жителей.

"В регионах живут талантливые и активные люди, которые точно знают, что нужно их родному городу, но не всегда понимают, как именно представить свою идею. Для этого мы усилили нашу работу с заявителями - привлекли большое количество экспертов для того, чтобы они не только оценивали заявки, но и вместе с их авторами дорабатывали проекты для их последующей реализации. В этом и есть наша главная задача - помогать неравнодушным жителям города в воплощении их идей", - отметила директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова.

Заявки на финансирование и экспертную поддержку проектов будут приниматься на платформе программы социальных инвестиций "Родные города" до 31 октября.

Победители конкурса будут определены в феврале 2024 года по итогам экспертной оценки и публичной защиты предложенных инициатив.

Грантовый конкурс "Газпром нефти" реализуется в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" с 2013 года. За это время финансовую и экспертную поддержку получили более 1 тыс. проектов. Среди реализованных инициатив - астрономический лекторий "Смотри на звезды" в Оренбурге, кинофестиваль детского и семейного кино "Ноль плюс" в Тюмени, фестиваль, посвященный культуре и истории Ханты-Мансийска "Местные", исследовательский проект "Охота за голосами" в Ноябрьске и другие. Общая сумма выделенных "Газпром нефтью" грантов превысила 280 млн рублей.