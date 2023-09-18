Маск обвинил Сороса в намерении "уничтожить западную цивилизацию"

Владелец Tesla и SpaceX прокомментировал публикацию, в которой финансиста обвиняют в потворстве кризису с мигрантами на итальянском острове Лампедуза

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Илон Маск считает, что финансист Джордж Сорос и его фонд намерены уничтожить западную цивилизацию.

"Организация Сороса, видимо, не хочет ничего иного, кроме как уничтожения западной цивилизации", - написал Маск на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), отвечая на публикацию, в которой Сороса обвиняют в потворстве кризису с мигрантами на итальянском острове Лампедуза.

Ранее владелец Tesla и SpaceX заявлял, что Сорос "ненавидит человечество". Он также сообщал о намерении его компании X подать в суд на основанный Соросом фонд "Открытое общество" (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в РФ) за попытки добиться ограничений свободы путем распространения дезинформации о якобы участившихся высказываниях на почве ненависти в соцсетях.

В январе секретарь Собвеза (СБ) РФ Николай Патрушев назвал фонд Сороса основным мировым центром осуществления "цветных революций". При этом секретарь СБ РФ отметил, что структурам этой организации оказались подконтрольны десятки депутатов Европарламента.