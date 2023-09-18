Власти Ставрополья поддержат 166 инициативных проектов жителей в 2024 году

Финансирование программы поддержки местных инициатив превысит 600 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья поддержат реализацию 166 инициативных проектов жителей региона в 2024 году. Финансирование программы поддержки местных инициатив превысит 600 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минфина края.

"В соответствии с рейтингом, сформированным конкурсной комиссией, победителями конкурсного отбора станут 166 проектов, получивших максимальное количество баллов. Объем их финансирования в 2024 году составит более 604 млн рублей, из которых 363,5 млн рублей - краевая субсидия и 181 млн рублей - средства местных бюджетов. Предприниматели также поучаствуют в реализации проектов, их вклад - 45 млн рублей", - цитирует пресс-служба зампреда правительства - министра финансов края Ларису Калинченко.

Помимо бюджетных средств и привлечения бизнеса, в реализации инициативных проектов участвуют и сами жители территорий. Это может быть вложение денег, помощь материалами или трудом. В финансовом выражении вклад местных жителей в проекты прогнозируется на уровне 15 млн рублей.

На конкурсный отбор в 2023 году территории края представили 312 проектов. Большинство из них касаются благоустройства общественных территорий, ремонта и строительства объектов физкультуры и спорта, ремонта дорог и так далее. Финансирование программы сохранится примерно на уровне этого года - в 2023 году на 191 проект направлено более 610 млн рублей.

Краевая программа поддержки местных инициатив действует на Ставрополье больше 15 лет. За это время в регионе создали более 1,4 тыс. проектов благоустройства, ремонта дорожной и коммунальной инфраструктуры и так далее.