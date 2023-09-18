18 сентября, 14:59

Гостей "Аптекарского огорода" в Москве угостят гигантскими тыквами и арбузами

Часть тыкв также будет подарена московскому зоопарку для зверят

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Гостей ботсада МГУ "Аптекарский огород" на проспекте Мира будут угощать гигантскими тыквами и арбузами 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе сада.

"В воскресенье, 24 сентября, в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится торжественное вскрытие самых громадных тыкв, выращенных в России в 2023 году, а также гигантских арбузов. Мякоть раздадут посетителям. Часть тыкв будет подарена московскому зоопарку для зверят", - значится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие начнется в 14:00. Место действия - Выставочная оранжерея.

Сад открыт ежедневно с 10:00 до 21:00 на проспекте Мира, 26/1. Бесплатно для многодетных семей и дошкольников. 

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