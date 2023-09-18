Музей Арктики и Антарктики планирует оцифровать российское полярное наследие

В музее также проведут систематизацию и каталогизацию материалов по разным эпохам и категориям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Специалисты Российского государственного музея Арктики и Антарктики проведут полную оцифровку хранящихся у них архивных материалов, связанных с активным освоением Заполярья с XIX века. Речь идет о тысячах единицах хранения - уникальных фотографиях, документах, дневниках полярников и многих других материалах, сообщила ТАСС директор музея Наталья Петрова на выставке "Нева-2023".

"Мы займемся оцифровкой фондов - дневниковых записей, архивных документов, нашей фотоколлекции. У нас очень массивное собрание, это тысячи единиц хранения. Запросы к ним очень востребованы, и в целях сохранения этого наследия, чтобы была возможность его передать последующим поколениям, мы решили, что нужно все это перевести в электронный вид. Все необходимое оборудование для этой работы нами закуплено", - рассказала Петрова.

Сейчас специалисты музея приступают к работе с оборудованием и начинают масштабную работу по оцифровке архива. Параллельно с оцифровкой будет проводиться систематизация и каталогизация материалов по разным эпохам и категориям, чтобы максимально облегчить всем желающим доступ к наследию, оставленному полярными первопроходцами.

Музей закупил и другое важное оборудование - мультимедийные комплексы, предназначенные для маломобильных граждан, которым сложно передвигаться по старинному зданию музея, изначально служившему храмом. Также в музее планируют внедрять тактильные элементы и экспозиции.

Помимо нового оборудования музей также рассчитывает получить новые экспонаты, переговоры об этом сейчас ведутся с различными организациями. Речь идет об арктических судах, которые более не могут выполнять свои функции, и об оборудовании с них, а также об экспонатах, которые могут появиться после окончания реконструкции полярной станции "Восток" в Антарктиде.

"Мы считаем, что уже сейчас важно формировать современную историю Арктики и Антарктики, освоения этих мировых регионов в последние десятилетия", - добавила Петрова.