В Саратовской области из-за ОРВИ закрыли на карантин восемь школ

Также приостановили работу 225 классов в 63 школах

САРАТОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Восемь школ и еще 225 классов в 63 школах в Саратовской области закрыли на карантин в связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

"В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты два детских сада, восемь школ. <…> Частично закрыты две группы в МАДОУ "Детский сад №122" города Саратова, 225 классов в 63 школах", - сообщили в ведомстве. Всего в регионе более 650 школ.

Как ранее в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер, 4-10 сентября в области зарегистрировали 11 710 случаев ОРВИ.