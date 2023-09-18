18 сентября, 19:50

В Москве водителям напомнили о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом

Этот абонемент позволяет не тратить время на поиск парковочного места и оставлять автомобиль на обустроенной плоскостной парковке со шлагбаумом в течение месяца

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Абонементы на парковки со шлагбаумом в Москве на октябрь можно продлить до 25 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Владельцы действующих абонементов на парковки со шлагбаумом могут продлить их на октябрь в приоритетном порядке до 25 сентября. С 26 числа те места, на которые абонемент не продлили, поступят в общую продажу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что парковочный абонемент позволяет не тратить время на поиск парковочного места и оставлять автомобиль на обустроенной плоскостной парковке со шлагбаумом в течение месяца.

"Продлить абонемент можно на сайте "Московского паркинга" в разделе "Абонементные парковки". Купить новый абонемент и записать его на "Тройку" можно в любое время до 10 октября", - заключили в пресс-службе. 

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