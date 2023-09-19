Пассажиропоток аэропорта Саранска планируют увеличить на 22%

Как сообщил гендиректор АО "Международный аэропорт Саранск" Александр Кистайкин, в 2023 году рост пассажиропотока ожидается до 100 тыс. человек

ТАСС, 18 сентября. Пассажиропоток аэропорта Саранска в 2023 году прогнозируется на уровне 100 тыс. человек, что на 22% больше, чем за 2022 год, рассказал ТАСС генеральный директор АО "Международный аэропорт Саранск" (оператор аэропорта Саранска) Александр Кистайкин.

"[Планируемый показатель пассажиропотока] - порядка 100 тыс. человек, [ожидаем] рост примерно на 20% за счет стабилизации авиаперевозок", - сказал Кистайкин.

Он отметил, что в прошлом году произошло снижение пассажиропотока, в том числе в связи с закрытием аэропортов Симферополя, Краснодара. Также выполнявшая рейсы из Саранска авиакомпания Red Wings в летнее время ушла с рынка и возникла необходимость поиска нового перевозчика. Nordwind Airlines приступила к выполнению рейсов в Сочи, Санкт-Петербург и Москву только в середине лета. По итогам года пассажиропоток составил около 82 тыс. человек, в то время как в 2021 году показатель пассажиропотока достиг 103 тыс. человек.

Аэропорт Саранска - единственный аэропорт Мордовии, имеющий статус международного. Из Саранска выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Казань.