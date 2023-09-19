Треть опрошенных россиян в 2023 году увеличили расходы на летний отдых

Чаще всего о повышении трат на отпуск сообщали респонденты из Дальнего Востока

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян провели летний отпуск на даче или дома, при этом треть отдохнувших увеличили траты на отпуск. Такие результаты показал опрос, проведенный банками ВТБ и "Открытие".

Так, 42% опрошенных отдыхали этим летом дома (из них в Сибири - 52%, в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - по 35%). Еще 30% провели отпуск на даче, 16% съездили к друзьям или родственникам. А 10% отправились на курорты Краснодарского края, 10% - в Москву, Санкт-Петербург или Калининград), еще 4% провели отпуск на Кавказе и в Крыму, 3% - в Турции и на озере Байкал.

При этом 21% респондентов потратили на летний отпуск, включая траты на проезд, проживание, питание и развлечения, в среднем не более 15 тыс. рублей на человека. У 17% расходы составили 15-30 тыс. рублей на человека, еще 15% потратили от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. 12% респондентов потратили 50-100 тыс. рублей, 6% потратили 100-200 тыс. рублей на человека, по 1% - 300-500 тыс. рублей и свыше 500 тыс. рублей. Еще 3% не потратили ничего, потому что отдыхали бесплатно или за чужой счет.

Вместе с тем 19% опрошенных россиян отметили, что их траты на летний отпуск по сравнению с прошлогодними снизились (у 8% незначительно, у 11% значительно). Чаще всего о снижении расходов на эти цели говорили жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (24%), реже других - дальневосточники (14%). Еще 35% потратили этим летом на отдых больше денег, чем годом ранее (17% - незначительно, 18% - значительно). О росте трат на отпуск чаще других сообщали жители Дальнего Востока (31%), реже других - Центрального федерального округа (21%). Еще 8% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Как показал опрос, у 15% россиян летний отпуск оказался лучше ожиданий (в Москве и Московской области так ответили 21% респондентов, на Дальнем Востоке - 8%). Столько же сообщили, что отпуск получился хуже, чем они ожидали (на Урале 20%, в Сибири 12%). У 51% отдых этим летом соответствовал их ожиданиям, 19% опрошенных работали без отпуска либо запланировали его на другие периоды.

Опрос проводили 1-7 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1 600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.