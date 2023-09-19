Синоптики прогнозируют сильные дожди на Сахалине

Также 20 сентября ожидается подъем уровня воды в реках на 1,5 м

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют на вечер 19 сентября очень сильные дожди на Сахалине, сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Ожидаются сильные, местами очень сильные дожди - 15-30 мл осадков и более за 12 часов", - рассказал собеседник агентства.

20 сентября ожидается подъем уровня воды в реках на 1,5 м.

Спасатели объявили на вечер 19 сентября и ночь на 20 сентября экстренное предупреждение на всей территории Сахалина - в 15 муниципальных образованиях области. В регионе сильные осадки не прогнозируются только на Курильских островах, рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Сейчас на Сахалине пасмурная погода без осадков и ветра. Температура воздуха в Южно-Сахалинске - плюс 20 градусов.