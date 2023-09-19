Собянин сообщил о строительстве новых школ, детских садов и поликлиник на севере Москвы

Появление новых объектов инфраструктуры ожидается в Останкинском, Бутырском, Бабушкинком районах, а также в Отрадном и Свиблове

МОСКВА. 19 сентября. /ТАСС/. Новые школы, детские сады и поликлиники построят на северо-востоке Москвы, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Несколько объектов появятся на северо-востоке столицы. В Останкинском районе завершаем детский сад на 215 мест. В Отрадном готовится к открытию дополнительный корпус для детской поликлиники №110", - написал он.

Мэр отметил, что в районе появятся новая школа с большим спортивным блоком во дворе и физкультурный комплекс с несколькими залами. В Свиблове и Бутырском районе власти столицы возведут здания двух школ, в обеих будут лаборатории и IT-полигоны, подчеркнул он.

Собянин также добавил, что в Бабушкинском районе почти готова детско-взрослая поликлиника, которую ежедневно смогут посещать 750 человек, а в Лосиноостровском районе у взрослой поликлиники №218 теперь есть новый корпус с кабинетами узких специалистов и диагностическим отделением, где уже начали прием пациентов.