В Югре число заражений коронавирусом выросло в 1,5 раза за неделю

За весь период пандемии в округе зарегистрировано более 270,6 тыс. случаев заражения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе за неделю выросло в 1,5 раза, до 162. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

"В Югре с 12 по 18 сентября зафиксировано 162 новых случая COVID-19 в 20 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

По данным окружных властей, в регионе за неделю с 4 по 11 сентября было зафиксировано 103 новых случая COVID-19 в 16 из 22 муниципальных образований.

Отмечается, что за весь период пандемии в округе зарегистрировано более 270,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерло 2 618 человек, выздоровели почти 268 тыс.