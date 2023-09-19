19 сентября, 05:00
Пандемия COVID-19

В Югре число заражений коронавирусом выросло в 1,5 раза за неделю

За весь период пандемии в округе зарегистрировано более 270,6 тыс. случаев заражения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе за неделю выросло в 1,5 раза, до 162. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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"В Югре с 12 по 18 сентября зафиксировано 162 новых случая COVID-19 в 20 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

По данным окружных властей, в регионе за неделю с 4 по 11 сентября было зафиксировано 103 новых случая COVID-19 в 16 из 22 муниципальных образований.

Отмечается, что за весь период пандемии в округе зарегистрировано более 270,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерло 2 618 человек, выздоровели почти 268 тыс. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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