В Долгопрудном появится отель и тематический парк "Физтехленд"

Там построят лектории, амфитеатры, где будут преподавать научные дисциплины, проводить презентации и научные конференции

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Отель с прилегающим тематическим экспериментальным парком "Физтехленд", в котором оборудуют лектории и испытательные лаборатории, появится в городском округе Долгопрудный. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 1,5 млрд рублей, сообщила ТАСС зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"В отеле смогут проживать студенты и выпускники МФТИ и Физтех-лицея, участники конференций, резиденты и сотрудники технопарков. В первой очереди отеля будут созданы условия для одновременного пребывания до 450 гостей. Парк "Физтехленд" - это гибридный экспериментальный центр, где оборудуют несколько площадок. Здесь построят лектории, амфитеатры, где будут преподавать естественно научные дисциплины, проводить презентации и научные конференции. Реализация проекта с инвестициями с размере 1,5 млрд рублей позволит создать около 40 новых рабочих мест", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона добавили, что в рамках реализации проекта будут оборудованы мастерские, испытательные лаборатории, помещения робототехники, полигон беспилотных аппаратов и многое другое. Эти экспериментальные площадки позволят сразу же тестировать гипотезы и теоретические выкладки учащихся.

"Проект задуман не просто как место проживания и отдыха. Это среда, где талантливые молодые люди смогут проводить время продуктивно и с комфортом, делясь друг с другом передовыми знаниями, идеями и эмоциями. "Физтехленд" станет пространством, где можно и жить, и получать образование, и отдыхать. Это по-настоящему социально значимый проект для Подмосковья, который будет способствовать реализации приоритетных задач региона", - привели в тексте слова инвестора проекта, коммерческого директора компании ООО "Росевросити" Михаила Тонкова.

Отмечается, что в отеле также будут оборудованы пространства для проведения свободного времени и бытовых нужд: спортивный зал, переговорные, пространства для нетворкинга и общения.

Как пояснили в министерстве, проект отеля с тематическим парком реализуется сообществом выпускников МФТИ и станет ярким инфраструктурным объектом, входящим в создаваемую агломерацию Московского физико-технического института.