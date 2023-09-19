19 сентября, 05:39

Собянин: речные вокзалы летом приняли и отправили в путешествие более 1 тыс. судов

Наиболее популярными направлениями от Северного речного вокзала стали Санкт-Петербург, Казань, Мышкин, Астрахань, Тверь, Кострома и Нижний Новгород

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Северный и Южный речные вокзалы Москвы приняли и отправили в путешествие более 1 тыс. судов за три летних месяца, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

"За 3 летних месяца их причалы приняли и отправили в путешествие более 1 тыс. судов, на борту было более 175 тыс. пассажиров", - написал мэр.

Собянин подчеркнул, что наиболее популярными направлениями от Северного речного вокзала стали Санкт-Петербург, Казань, Мышкин, Астрахань, Тверь, Кострома и Нижний Новгород. От Южного речного вокзала чаще всего суда отправлялись в сторону Рязани, села Константиново, Касимова и Нижнего Новгорода.

"Но привлекают речные вокзалы не только путешественников - благодаря комплексному благоустройству территорий они стали популярными точками притяжения для всех горожан", - отметил мэр.

По словам мэра, Северный речной вокзал посетили более 1,2 млн гостей. Кроме того, как написал Собянин, популярность Южного речного вокзала также растет, а этим летом на нем побывали 90 тыс. человек.

"География Москвы позволяет органично вписать речной транспорт в общегородскую транспортную сеть. Уверен, у него большое будущее, а количество круизов, речных прогулок и маршрутов будет неуклонно расти", - заключил мэр. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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