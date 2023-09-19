В стационары Москвы поставят более 5 тыс. единиц медицинской мебели до конца 2023 года

Медучреждения получат современные реанимационные тележки, кровати-каталки, процедурные кресла, кушетки, кресла-коляски и многое другое

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Московские стационары до конца текущего года получат свыше 5 тыс. единиц медицинской мебели. Это будет способствовать обеспечению комфортных условий пребывающих в лечебном учреждении пациентов, сообщается на сайте мэра столицы.

"До конца этого года в столичные стационары поставят более 5 тыс. единиц медицинской мебели: современных реанимационных тележек, кроватей-каталок, процедурных кресел, кушеток, кресел-колясок и многого другого. Все предметы выполнены в современном дизайне с учетом самых высоких критериев износостойкости, функциональности, комфортабельности и качества. Это позволит обеспечить комфортные условия лечения и пребывания пациентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая мебель уже начала поступать в медицинские организации. Так, более 150 единиц поставили в отделения терапевтического и нефрологического профиля, а также в реанимацию городской клинической больницы (ГКБ) №52. Кроме того, мебель появилась и в ГКБ №31 имени академика Г. М. Савельевой. Оборудование размещено в приемном и реанимационном отделениях, а также в стационарах кратковременного пребывания, травматологии и неврологии.