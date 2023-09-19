19 сентября, 08:58
Военная операция на Украине

Народный фронт передал бойцам СВО амуницию на 4,5 млн рублей, собранную волейболистами

Ее передал куратор сбора, олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Народный фронт вручил бойцам 1-го Донецкого армейского корпуса технику и амуницию на 4,5 млн рублей, собранную волейболистами в рамках проекта "Все для победы". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе движения.

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Амуницию бойцам передал куратор сбора, олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей. Сбор проходил с 21 апреля по 8 сентября.

"Народный фронт и олимпийский чемпион Тарас Хтей вручили технику и амуницию бойцам батальона управления и охраны 1-го Донецкого армейского корпуса, закупленные в рамках сбора волейболистов проекта "Все для победы!". За несколько месяцев россияне собрали более 4,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сказали в Народном фронте, на собранную сумму были закуплены комплекты формы, бронежилеты, аптечки, генераторы и автомобиль высокой проходимости "Нива".

Сбор поддержали олимпийские чемпионы 2012 года Сергей Тетюхин, Дмитрий Ильиных и Николай Апаликов, украинский и российский волейболист и тренер, заслуженный мастер спорта России Александр Косарев и другие выдающиеся волейболисты. 

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