В Подмосковье с начала года около 2 тыс. детей-сирот обрели семью

Всего в области в опекунских и приемных семьях, а также в семьях усыновителей проживают более 23 тыс. детей-сирот

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Органы опеки Московской области с начала текущего года устроили в семьи более 2 тыс. детей-сирот. Всего в опекунских и приемных семьях в Подмосковье проживают свыше 23 тыс. детей-сирот, об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития региона.

"С начала года подмосковные органы опеки устроили в семьи почти 2 тыс. детей-сирот. В регионе ведется большая работа с приемными семьями как на этапе подготовки, так и после принятия ребенка в семью. Для этого в Подмосковье работают 75 школ приемных родителей, за каждой семьей закреплен куратор из органа опеки, а в службе сопровождения приемные родители всегда могут получить помощь психологов, юристов и медиков", - привели в тексте слова министра соцразвития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что всего в Подмосковье в опекунских и приемных семьях, а также в семьях усыновителей проживают более 23 тыс. детей-сирот.

Также в министерстве отметили, что в этом году был увеличен размер ежегодного пособия на детей, находящихся под опекой в приемных семьях в Московской области. Теперь выплата составляет 42 тыс. рублей.