Приложение ОНФ для отслеживания БПЛА "Радар. НФ" скачали более 50 тыс. раз

Оно уже помогло сбить два беспилотника над территорией Брянской области

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мобильное приложение "Радар. НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) или диверсионные группы, скачали уже более 50 тыс. пользователей. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев.

Приложение было представлено 17 августа, оно уже помогло сбить два БПЛА над территорией Брянской области.

"50 тыс. скачиваний - важная веха, которую мы преодолели всего за месяц с момента презентации приложения, однако этого все равно недостаточно. Чтобы защитить наше небо, создать плотную сеть быстрого реагирования на вражеские БПЛА, необходимо в разы больше пользователей "Радара. НФ". Призываю всех неравнодушных россиян установить это приложение и принять участие в защите мирного неба над нашей страной", - сказал ТАСС Камышев.

Приложение "Радар. НФ" доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore. Инструкцию о том, как скачать приложение и как пользоваться функционалом на операционной системе IOS, можно найти на сайте.