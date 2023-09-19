В Минцифры исключили снижение интереса россиян к радио и телевидению из-за интернета

Как сообщила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, почти 100% населения России "хотя бы раз в месяц смотрит телевизор, 86% слушает радио"

АСТРАХАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян не отказались от новостного контента на радио и телевидении, несмотря на распространение интернета, сообщила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова на пленарном заседании VIII Каспийского медиафорума в Астрахани.

"Очень важно, что никуда не уходит стратегическая роль традиционных СМИ. У нас почти 100% населения хотя бы раз в месяц смотрит телевизор, 86% слушает радио, мы также наблюдаем рост интереса к новостному контенту", - сказала она.

Ссылаясь на исследование, Черкесова констатировала, что свыше 80% россиян стали ежедневно пользоваться интернетом, большинство из них пользуются главными соцсетями страны "ВКонтакте" и "Одноклассники", тратя на это около полутора часов в день.

По словам Черкесовой, медиарынки всех стран мира сейчас переживают очень схожие фундаментальные изменения. В условиях глобальной цивилизации и изменения скорости жизни наблюдается стремительное развитие формы канала доставки контента, меняется структура его потребления, конкуренция между разными субъектами медиа. "В этой связи аудитория становится все более и более искушенной, чтобы ее заинтересовать, приходится подключать все больше креатива", - добавила она.

Модератором пленарного заседания "Роль СМИ в укреплении взаимопонимания и сотрудничества между странами Каспийского региона", которое открыло основной день форума, выступает заместитель главного редактора ТАСС Алексей Харнас.

VIII Каспийский медиафорум проходит в Астрахани 18 - 19 сентября, мероприятие объединяет журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России и иностранных государств. В 2023 году главной темой форума стала общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов.

О Каспийском медиафоруме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году.

Организаторами форума выступают правительство Астраханской области при поддержке Администрации президента РФ, МИД РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также Центра международных исследований "Каспий - Евразия". В 2023 году медиафорум проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран - участников СНГ.

ТАСС является генеральным информационным партнером медиафорума. Трансляция мероприятий организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.