В Японии обновился температурный рекорд 1994 года

Как сообщило японское метеорологическое управление, температура выше 35 градусов Цельсия сохраняется на протяжении 46 дней в городе Кирю

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Экстремальная температура воздуха выше 35 градусов Цельсия сохраняется на протяжении 46 дней в городе Кирю на востоке Японии. Как сообщило японское метеорологическое управление, таким образом, в стране был обновлен рекорд продолжительности соответствующего показателя.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1994 году в юго-западном городе Хита, где температура выше 35 градусов длилась 45 дней. Нехарактерная для второй половины сентября жара продолжает сохраняться в нескольких районах Японии, в связи с чем местные власти призывают жителей к базовым мерам по борьбе с тепловыми ударами, включая регулярное потребление достаточных объемов воды.

11 сентября результаты опроса телеканала NHK продемонстрировали, что по меньшей мере 83% жителей Японии испытывают обеспокоенность по поводу усиления жары и увеличения числа мощных ливней, которые могут быть вызваны глобальным потеплением.