Медведи на Аляске съели около 130 пончиков из открытого фургона Krispy Kreme

По данным The Washington Post, водитель фургона Krispy Kreme забыл закрыть дверцы

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Медведи на Аляске залезли в фургон Krispy Kreme и съели за 20 минут примерно 130 пончиков. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее информации, самка черного медведя и ее детеныш искали пропитание в мусорных баках около автозаправочной станции, расположенной неподалеку от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Затем их привлек запах пончиков из открытого фургона Krispy Kreme, водитель которого забыл закрыть дверцы и направился в ближайший магазин.

"Они просто сидели там и ели пончики в течение как минимум 20 минут", - сообщила менеджер соседней заправочной станции Шелли Дино, которая первая заметила животных. За это время, по подсчетам менеджера местного Krispy Kreme Кэндис Сарджент, они съели не менее 130 пончиков.

Дино и водитель фургона попытались напугать медведей и выгнать их из машины, стуча по крыше, однако это не помогло. Примерно через 10 минут с военной базы приехала охрана и с помощью сирены разогнала животных, которые вернулись в лес, пишет газета.

Как отмечает издание, обычно черные медведи выходят на поиски пропитания только по ночам, так что увидеть их в дневное время можно редко.