Участниками массового забега в горах Чечни станут 700 человек

Забег такого масштаба в регионе проводится впервые, он организован совместно с единым институтом управления Северного Кавказа АО "Кавказ. РФ"

ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Первый массовый забег по природному рельефу между чеченскими курортами Ведучи и Кезеной-Ам пройдет 7-8 октября. В нем примут участие 700 человек из разных регионов страны, сообщил во вторник ТАСС министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"Изначально ожидалось участие 500 человек, но из-за повышенного интереса мы увеличили лот до 700. Бегунам будут доступны разные дистанции на выбор - до 10 км, на 35-55 км и самая длинная - протяжностью 95 км, которая соединит два курорта. Старт забегу будет дан с берега высокогорного озера Кезеной-Ам, финишируют участники на курорте Ведучи. Маршруты проложены через природные объекты - хребты и перевалы с удивительными видами на долины рек и пастбища", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, забег такого масштаба в регионе проводится впервые, он организован совместно с единым институтом управления Северного Кавказа АО "Кавказ. РФ". Главная цель - популяризация туристических мест, в первую очередь горнолыжного курорта Ведучи.

"Возможности культурно-познавательного, религиозного, событийного и семейного туризма в Чеченской Республике раскрыты, мы сейчас хотим охватить разные группы туристов, которые увлекаются экстремальными видами туризма. Этот забег станет уникальной возможностью познакомиться с нашей природой и самобытным миром", - добавил он.

В 2022 году Чеченскую Республику посетили около 300 тыс. человек. Наибольшей популярностью у туристов в регионе традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, курорт Ведучи, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на Грозненском море.