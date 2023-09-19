Крупнейший вуз в СКФО открыл Школу молодого лидера в Сирии

Более 60 участников познакомятся с лучшими практиками воспитания молодежных лидеров, а также научатся разрабатывать и презентовать социально значимые проекты

СТАВРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), который является крупнейшим вузом округа, открыл в Сирии Школу молодого лидера. Обучение в ней пройдут более 60 человек, сообщили журналистам в пресс-центре вуза.

"На базе Русского дома в Дамаске состоялось открытие Школы молодого лидера. В рамках образовательной программы более 60 участников познакомятся с лучшими практиками воспитания молодежных лидеров, освоят проектные и управленческие компетенции, а также научатся разрабатывать и презентовать социально значимые проекты", - говорится в распространенном сообщении.

Школа будет работать в течение недели в двух городах - Хомсе и Дамаске. Обучение в ней будет проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и представительства Россотрудничества в Сирии.

"Участие в проекте позволит сирийской молодежи получить необходимые лидерские качества и освоить управленческие компетенции. Школа молодого лидера пользуется большой популярностью на Ближнем Востоке. Уверен, что данный проект внесет значительный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между молодежью наших стран", - привели в пресс-службе слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

В Сирии с рабочим визитом находится делегация представителей российского вуза. В его рамках обсуждается возможность расширения сотрудничества СКФУ с Дамасским университетом.