"Аэрофлот" увеличит количество рейсов по маршруту Москва - Кировск с 7 октября

Как сообщила авиакомпания, с 30 октября полеты будут выполняться ежедневно

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Москвы в Кировск с пяти до шести раз в неделю с 7 октября, с 30 октября полеты будут выполняться ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Аэрофлот" в октябре увеличивает частоту полетов в Кировск. Рейсы в центр горнолыжных курортов Заполярья будут выполняться с 7 октября - шесть раз в неделю, а с 30 октября - ежедневно", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, с 7 октября полеты по этому направлению будут проходить по всем дням недели, кроме четверга. Там также добавили, что продажа билетов на будущие рейсы уже открыта.

"Аэрофлот" начал регулярные полеты в Кировск в декабре 2022 года, отметили в сообщении, добавив, что рейсы пользуются большим спросом у туристов.

"Прямой перелет позволяет любителям активного отдыха быстро и с высоким уровнем комфорта добраться до горнолыжного курорта с одним из самых длинных сезонов катания в России. Увеличение частоты полетов в Кировск к началу зимнего сезона позволит полностью удовлетворить спрос на данном направлении", - пояснили в пресс-службе.