В Петербурге блокадные записи с голосами Берггольц и Шостаковича передали в архив

Архив звукозаписей долгое время принадлежал Дому радио

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Звукозаписи времен блокады Ленинграда с голосами Ольги Берггольц и Дмитрия Шостаковича передали для хранения и изучения в Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Смольного.

"Уникальные звукозаписи - голоса Ольги Берггольц и Дмитрия Шостаковича, звуки авианалетов, объявления воздушной тревоги и другие материалы были переданы на постоянное хранение в Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга телерадиокомпанией "Петербург", - говорится в сообщении.

Архив звукозаписей долгое время принадлежал Дому радио. Отмечается, что уже в 2023 году 50 тыс. фонодокументов будут доступны в читальном зале центрального архива Петербурга.

В Доме радио в настоящее время функционирует музей, созданный в память о блокадных днях, в его экспозиции представлены личные вещи сотрудников Ленинградского радио, а также архивы передач. В его эфире тогда выступали Берггольц, Всеволод Вишневский, Николай Тихонов, Шостакович, Мария Петрова, журналисты Моисей Блюмберг, Лазарь Маграчев, Матвей Фролов. 9 августа 1942 года состоялась премьера Седьмой симфонии Шостаковича, и Ленинградское радио вело трансляцию концерта из Большого зала Ленинградской филармонии.