МВД ФРГ выступило за запрет с 2026 года на использование китайских компонентов в сетях 5G

По сведениям агентства DPA, эта мера коснется таких крупных операторов мобильной связи, как Telekom, Vodafone и Telefónica

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (СДПГ) планирует с 1 января 2026 года запретить использование важнейших компонентов от китайских поставщиков в общедоступных мобильных сетях 5G в Германии. Такая мера, как пишет агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, коснется таких крупных операторов мобильной связи, как Telekom, Vodafone и Telefónica.

Речь идет не только о вновь установленных компонентах, но и об уже использующихся в сетях элементах. За пределами базовой сети - в "сети доступа и транспорта" - к 1 октября 2026 года также должна быть снижена "структурная зависимость от компонентов производителей Huawei и ZTE". Кроме того, должен быть введен строгий запрет, выходящий за рамки критически важных компонентов в регионах, важных для безопасности, включая Берлин, Рейн и Рур. Цель состоит в том, чтобы избежать рисков для действий правительства и экономики.

Однако подобные ограничения не должны действовать в сельских регионах, где пользователи часто жалуются на слабый сигнал. Что касается запрета, то правительство ФРГ не столько рассуждает о рисках шпионажа или взлома, сколько об угрозах чрезмерной зависимости от китайских корпораций, которые не смогут избежать государственного влияния. Ожидается, что в ближайшее время начнется координация запланированных изменений с другими ведомствами федерального правительства - в частности, с Минэкономики, а также с Министерством иностранных дел. Тот факт, что компаниям должно быть предоставлено более двух лет на замену своих компонентов, направлен на то, чтобы избежать сбоев в работе мобильной сети.

Газета Handelsblatt сообщила в середине июля, что власти ФРГ могут запретить германским фирмам использовать комплектующие китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE для развития сетей 5G уже до конца 2023 года из-за "рисков безопасности". При этом издание отмечало, что окончательное решение еще не принято. Германские компании в ходе переговоров с МВД стремятся обеспечить для себя гарантии компенсации со стороны государства потерь, которые в случае введения запрета составят несколько миллиардов евро.

В марте власти КНР выразили недовольство по поводу сообщений о возможном запрете использования китайских технологий 5G со стороны германского правительства. Посольство КНР в Берлине назвало подобное решение "поспешным и безосновательным". В 2020 году Брюссель опубликовал рекомендации по исключению поставщиков оборудования, таких как Huawei, из цепочек поставок для создания 5G-сетей на территории Евросоюза. По словам еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, лишь треть стран - членов ЕС придерживается этих предписаний. К их числу относится Франция.