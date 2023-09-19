В Москве представили книгу о Герое Советского Союза Владимире Карпове

В издание вошли фрагменты бесед автора с писателем, его семьи, и Центр-клуба земляков-оренбуржцев в Москве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Презентация книги "В.В. Карпов: знаменосец парада Победы" о Герое Советского Союза, ветеране Великой Отечественной войны, писателе и общественном деятеле Владимире Карпове состоялась в Московском доме национальностей во вторник. Книга Виктора Шабрина приурочена к 100-летию Карпова, которое отметили в прошлом году, передает корреспондент ТАСС.

"С Владимиром Васильевичем [Карповым] я познакомился, когда он появился в нашем землячестве по приглашению Виктора Черномырдина. Я в то время работал в представительстве Оренбургской области при правительстве РФ как первый заместитель. Для меня Владимир Васильевич Карпов в течение более 10 лет был вторым отцом, - рассказал ТАСС автор книги Виктор Шабрин. - Я подумал, что о таком человеке, как он, должны знать сегодняшние поколения людей. Он был прекрасным и талантливейшим человеком, очень дипломатичным и умным собеседником. И для нас он был наставником. Поэтому я решил написать о нем первую книгу в 2010 году, когда он ушел из жизни, а в прошлом году подготовил книгу к его 100-летию. Тогда ее издать не удалось, но сейчас такая возможность представилась".

В новой книге читатель познакомится с жизнью Карпова в девяти основных разделах, начиная с его рождения в Оренбурге и детства в Ташкенте. В книгу, в частности, вошли фрагменты бесед автора с Карповым, проиллюстрированные фотографиями из архивов писателя, его семьи, и Центр-клуба земляков-оренбуржцев в Москве.

"Большая часть тиража книги уже находится в Оренбурге, откуда он и я родом, она также будет передана безвозмездно в библиотечные учреждения высших и средних учебных заведений Оренбургской области. Помимо этого, я уже отправил экипажу большого десантного корабля, который участвует в специальной военной операции, и в один из районов Луганской народной республики, над которым шествует Оренбургская область. Кроме того, часть книг в Москве передам библиотекам некоторых воинских частей", - сказал ТАСС автор книги.

О Карпове

Карпов родился 28 июля 1922 года в Оренбурге. Детство и школьные годы провел с родителями в Ташкенте (Узбекская ССР, ныне Узбекистан). В годы Великой Отечественной войны он участвовал в наступательной операции советских войск "Марс" в районе Ржева. В период Смоленской наступательной операции он совершил более 30 выходов во главе разведгруппы в немецкий тыл. В ходе подготовки операции по освобождению Белоруссии по заданию командования фронта предпринял вылазку в оккупированный германскими войсками Витебска (Белорусская ССР, ныне Белоруссия) и доставил в штаб фронта важные фотопленки со снимками вражеской обороны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" ("за отличное выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство").

Карпов участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве, был знаменосцем в колонне разведчиков. Автор литературных произведений о Великой Отечественной войне, советских и российских военачальниках ушел из жизни 18 января 2010 года в Москве. Карпов похоронен на Троекуровском кладбище.