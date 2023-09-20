Южная Осетия отметит День Республики военным парадом и ярмарками

Главная часть мероприятий пройдет на Театральной площади Цхинвала

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Южная Осетия отметит государственный праздник - День Республики - военным парадом, демонстрацией и ярмарками. Об этом сообщили ТАСС в республиканской комиссии по подготовке и проведению государственно-значимых мероприятий.

"Главная часть мероприятий в День Республики пройдет на Театральной площади Цхинвала, где состоится военный парад с участием югоосетинских и российских военнослужащих, а также прохождение военной техники. Вслед за военными на главной площади столицы пройдет демонстрация жителей республики - трудящихся, общественных и политических деятелей, учащихся образовательных учреждений", - сказал собеседник агентства.

В национальном празднике "Осетинское подворье" по традиции примут участие все районы и города республики, он пройдет в Пионерском парке Цхинвала. По словам организаторов, здесь же пройдут национальные игры, спортивные состязания и народные гулянья, а также откроется выставка-ярмарка декоративно-прикладного, изобразительного искусства.

Также во дворце спорта "Олимп" имени Алины Кабаевой в День Республики пройдут соревнования по плаванию "Золотая рыбка 2023". Ранее на республиканском стадионе в Цхинвале в преддверии Дня Республики прошел финал турнира по футболу на Кубок президента Южной Осетии. Кроме того, накануне праздника на Театральной площади города состоялось торжественное мероприятие, посвященное государственному флагу Южной Осетии. Сорокаметровый триколор в этот день пронесли на главной площади Цхинвала. Вслед за этим десятки автомобилей с осетинскими флагами праздничным автопробегом проехали по улицам.

Завершится празднование большим концертом на Театральной площади с участие российских и осетинских артистов и салютом.

О празднике

Южная Осетия 20 сентября отмечает национальный праздник - 33 годовщину провозглашения Республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики в составе СССР, декларацией также утверждался "государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях".