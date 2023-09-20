Территория международного книжного фестиваля в Саратове вырастет вдвое в 2023 году

Ярмарка-фестиваль "Волжская волна" пройдет 21-24 сентября

САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Территория Международной книжной ярмарки-фестиваля "Волжская волна" в Саратове в 2023 году по сравнению с прошлым годом вырастет вдвое - до 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщил председатель оргкомитета фестиваля Александр Горохов.

"Мы еще в прошлом году стендировались в павильоне <…> на 1 тыс. кв. м, полезная загрузка - примерно 390-400 кв. м. В этом году у нас 2 тысячника и полезная загрузка - более 700 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Горохов отметил, что в этом году на фестивале почти в два раза увеличится и количество издателей. В прошлом году были представлены более 60 издателей, в 2023 планируется свыше 110. В частности, среди них будут книги авторов из новых регионов России.

Международная книжная ярмарка-фестиваль "Волжская волна" пройдет на Театральной площади в центре Саратова 21-24 сентября. В этом году на нее приедут гости из Белоруссии и Азербайджана.

На площадках фестиваля пройдет более 80 мероприятий: встречи с популярными авторами, презентации книжных новинок, лекции, мастер-классы, поэтические концерты.

Фестиваль проводится Российским книжным союзом на средства Президентского фонда культурных инициатив при поддержке Российского фонда культуры и проекта "Читающая Россия".