Президент Аргентины призвал обеспечить более справедливый мировой продовольственный рынок

Альберто Фернандес добавил, что необходимо запретить делать продукты питания "предметом финансовых спекуляций"

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес призвал обеспечить более справедливые правила для международной торговли продуктами питания для решения проблемы продовольственной безопасности.

"В поиске долгосрочного решения проблемы продовольственной безопасности важнейшую роль играет создание более справедливой, прозрачной, сбалансированной и предсказуемой системы международной торговли. Мы должны избавиться от искажений, вызванных субсидиями, и мы должны запретить делать продукты питания предметом финансовых спекуляций", - сказал он, выступая на общеполитической дискуссии в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По мнению аргентинского лидера, сейчас международный рынок продовольствия "отравлен финансовыми спекуляциями". "Это приводит только к большим доходам для единиц и нестабильности и нищете для миллионов человек", - добавил Фернандес.

Он также в очередной раз призвал изменить принципы начисления процентов на кредиты, предоставляемые Международным валютным фондом. "Позор, что сегодня до сих пор назначаются надбавки многим странам, которые уже не могут выдержать свое долговое бремя. Иронично, что они финансируют Украину в разгар войны, и в разгар этой же войны начисляют ей надбавки к процентам, которые берут с нее", - считает аргентинский президент.